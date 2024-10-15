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Trabzonspor, RAMS Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, RAMS Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan hazırlık, 19 yaş altı takımla yapılan antrenman maçıyla devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili ekip akşam antrenmanını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, kulübün 19 yaş altı takımıyla antrenman maçı yaptı.

Karadeniz ekibi, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor

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