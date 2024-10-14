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Trabzonspor, RAMS Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, RAMS Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçı için Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenmanlarına devam ediyor. Bugünkü çalışmada kuvvet, ısınma ve hücum çalışmaları yapıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışmasının ardından ısınma ve dar alan çalışması yaptı. Antrenman, hücum çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Spor

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