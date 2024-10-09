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Trabzonspor, RAMS Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı

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Trabzonspor, 19 Ekim'de sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, koordinasyon ve pas çalışmaları ile devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim'de sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından koordinasyon ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Dar alan oyunu ile devam eden antrenman, aerobik koşu ile tamamlandı.

Bordo-mavililer, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Spor

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