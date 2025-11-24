Haberler

Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i Zorlu Mücadelede 4-3 Yenerek Üst Sıralara Tırmandı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 4-3 mağlup etti. Maçta goller peş peşe gelirken, Trabzonspor, son dakikalarda bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Murat Temel

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Ebosele, Kemen (Dk. 81 Bertuğ Yıldırım), Umut Güneş (Dk. 81 Ömer Ali Şahiner), Deniz Türüç (Dk. 13 Opoku), Shomurodov, Harit (Dk. 62 Berat Özdemir), Selke (Dk. 81 da Costa)

Trabzonspor: Onana, Pina, Okay Yokuşlu, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli (Dk. 63 Muçi), Zubkov, Augusto (Dk. 86 Ozan Tufan), Visca (Dk. 11 Olaigbe), Onuachu

Goller: Dk. 22 Selke (Penaltıdan), Dk. 45 Shomurodov, Dk. 90+1 Bertuğ Yıldırım (RAMS Başakşehir), Dk. 37 Augusto, Dk. 76 Onuachu (Penaltıdan), Dk. 77 ve 90+11 Muçi (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 10 Ebosele (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 16 Oulai, Dk. 90+12 Muçi (Trabzonspor), Dk. 31 Ba, Dk. 33 Kemen (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 4-3 yendi.

50. dakikada Zubkov'un sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Augusto kafayla topu altıpasın gerisindeki Onuachu'ya indirdi. Bu oyuncunun penaltı noktasının gerisine çıkardığı pasta Olaigbe'nin sağ ayağıyla gelişine vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer uçarak topu kornere çeldi.

55. dakikada Zubkov'un sol kanattan kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Augusto'nun kafa vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kale önüne çeldi. Dönen topta kale önündeki Okay Yokuşlu'nun kafayla tamamlamak istediği pozisyonda Muhammed Şengezer, bir kez daha meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını önledi.

71. dakikada soldan Zubkov'un kullandığı kornerdeki hava topu mücadelesinde top Kemen'e çarptı. Atak tamamlandıktan sonra VAR'dan gelen uyarıyla saha kenarındaki monitörden pozisyonu inceleyen hakem Halil Umut Meler, meşin yuvarlağın Kemen'in eline çarptığı gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.

76. dakikada Onuachu, kullandığı penaltıda topu sol alt köşeden filelere gönderdi: 2-2

77. dakikada Trabzonspor öne geçti. Zubkov'un sol kanattan kale önüne yaptığı ortada top savunmadan sekti ve ceza sahası sol çaprazındaki Batagov'un önüne düştü. Batagov'un altıpas gerisine çıkardığı pasta Muçi, meşin yuvarlağı bekletmeden ağlarla buluşturdu: 2-3

85. dakikada sağ iç kulvardan Muçi'nin ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Batagov'un kafa vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer topu son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

90+1. dakikada Onur Bulut'un soldan kullandığı kornerde ön direkteki Duarte'nin kafa vuruşunun ardından da Costa'dan seken topu kale önünde sağ ayağıyla tamamlayan Bertuğ Yıldırım, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Hakem Halil Umut Meler, pozisyondaki ofsayt potansiyelinden dolayı VAR kontrolünün ardından orta noktayı gösterdi: 3-3

90+11. dakikada Trabzonspor bir kez daha öne geçti. Çekişmeli geçen karşılaşmada son anlarda hücuma çıkan Batagov'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Muçi'nin topu soluna çektikten sonra yaptığı düzgün vuruşta, meşin yuvarlak sol üst köşeden filelere gitti: 3-4

Trabzonspor karşılaşmayı 4-3 kazandı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
