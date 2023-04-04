Trabzonspor: "Profesyonel futbolcumuz Vitor Hugo Franchescoli de Souza'nın, EC Bahia'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
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Trabzonspor: "Profesyonel futbolcumuz Vitor Hugo Franchescoli de Souza'nın, EC Bahia'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Trabzonspor : "Profesyonel futbolcumuz Vitor Hugo Franchescoli de Souza'nın, EC Bahia'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; EC Bahia, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.800.000 Euro ödeme yapacaktır." - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor