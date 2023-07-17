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Trabzonspor: "Profesyonel futbolcumuz Dorukhan Toköz arasındaki 29.07.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi...

Spor Haberleri

Trabzonspor: "Profesyonel futbolcumuz Dorukhan Toköz arasındaki 29.07.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Trabzonspor : "Profesyonel futbolcumuz Dorukhan Toköz arasındaki 29.07.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Dorukhan Toköz Trabzonspor Spor Haberler

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