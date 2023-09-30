Trabzonspor, Pendikspor'u mağlup etti

Pendikspor maçının ardından (2)

Selay SAYKAL-Salim SARIKOÇTRABZON,(DHA)- Süper Lig'in 7'nci haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Pendikspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica ve Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü açıklamalarda bulundu.

Oyuncularının tümünün iyi mücadele ettiğini söyleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, 'Bugün hak edilmiş bir galibiyet aldık. Son maçtan sonra içinde olduğumuz durumu da düşününce maça endişeli bir başlangıç yaptık. Oun dışında maçta gayet iyi mücadele örneği gösterdi oynayan herkes. Son 20 dakika bir kişi eksik de olsak rakibe çok pozisyon vermedik. Rakibimize son 20 dakikada 1 pozisyon verdik. Orada da Uğurcan iyi bir kurtarış yaptı. Aksine biz kendi bulduğumuz pozisyonlarda fırsatları değerlendirebilseydik bizim için farklı bir sonuç olabilirdi' dedi.

'RAKİBE FIRSAT VERMEDİK'

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün demeçlerine yönelik düşünceleri sorulan Bjelica, 'Rakip takımın hocasının demeçleriyle ilgili yorum yapmayacağım. Toplamda 25 dakikada 1 kişi eksik oynadık ama buna rağmen takımımız iyi savunma örneği gösterdi. Gayet iyi mücadele ettiler. O anları takımımız çok büyük bir sıkıntı yaşamadan, Uğurcan'ın başarılı kurtarış yaptığı pozisyon dışında fırsat vermedik. Maçın tamamında 34-35 tane değerlendirebileceğimiz pozisyon vardı ama değerlendiremedik. Futbol kolay bir oyun değil. Bu forma ağır bir forma. Kulübün hedefleri her zaman büyük şu anki duruma bakarsa oyuncularda tabi iki korku ve endişe olabilir bunları düşününce takımımı gayet iyi oyun sergiledi. Rakibe 1 pozisyon hariç gol fırsatı tanımayan oyuncularımı tebrik ediyorum. O pozisyonu kurtaran Uğurcan'ı da ayrıca tebrik ediyorum' diye konuştu.

'BAŞKANIMIZIN SÖZLERİNİ DESTEKLİYORUZ'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın maç sonrası hakem kararlarına yönelik yaptığı açıklamaları desteklediğini ve hakemlerden saygı beklediklerini söyleyen Bjelica, 'Başkanımız harika bir insan, elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Hem onun, hem benim, hem de oyuncular üzerinde inanılmaz baskı var. Bu baskının kimsenin üzerinde olmasını istemem. Başkanımız da herkes gibi inanılmaz mücadele vermeye çalışıyor. Kendinden fedakarlık yaparak takımı devam ettirmeye çalışıyor. Hakem yönetimiyle ilgili mutlu olamayız. Başkanımızın sözlerini destekliyoruz. Hakemin bize yardım etmelerini beklemiyoruz, istediğimiz tek şey saygı. Burada mücadele gösteren herkes kendi gelecekleri adına bu mücadeleyi veriyor. İyi şeyler yapmaya çalışıyorlar hakemlerin buna yardım ederek değil saygı göstermelerini bekliyoruz. Bu saygıyı bugün sahada görmedik' ifadelerini kullandı.

OSMAN ÖZKÖYLÜ TRABZONSPOR'DAN ÇOK ÇOK DAHA İYİ OYNADIK?

Rakiplerinden daha iyi oynadıklarını söyleyen Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Trabzonspor'a karşı oynamak kolay değil. Hepimiz sahada çok güçlü durduk. Skor 2-0 olmasına rağmen oyunu doğru oynadık. İlk yarı duran toplar hariç Trabzonspor'un pozisyonu yoktu. Her anlamda oyunsal olarak Trabzonspor'a karşı üstün olmamıza rağmen maalesef skor olarak kaybettik. Pendikspor ligin yeni takımı ve biz biraz burada ezikleri oynuyoruz. Geçen haftada hakem aynısını yaptı, penaltımızı vermedi. Bu haftada bir temas var ama verilmedi. Oyuncularımla bugün gurur duydum. Kısa bir süre bizimle olan oyuncularla bugün oyunu çok doğru oynadık. Trabzonspor'dan çok çok daha iyi oyun oynadık. Biz oyun olarak kazandık ama skor olarak kaybettik şeklinde konuştu.