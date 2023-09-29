Trabzonspor, Pendikspor'u ağırlayacak
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Pendikspor'u ağırlayacak. Karşılaşma Papara Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak. Geçen hafta Hatayspor'a mağlup olan Trabzonspor, Pendikspor karşısında moral bulmak istiyor. Ancak Joaquin Fernandez, Nicolas Pepe ve Hüseyin Türkmen sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Pendikspor'u ağırlayacak.
Papara Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Geçen hafta ligde Atakaş Hatayspor deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, Pendikspor karşısında moral bulmak istiyor.
Karadeniz ekibinde Joaquin Fernandez, Nicolas Pepe ve Hüseyin Türkmen, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.