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Trabzonspor, Pendikspor'u ağırlayacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Pendikspor'u ağırlayacak. Karşılaşma Papara Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak. Geçen hafta Hatayspor'a mağlup olan Trabzonspor, Pendikspor karşısında moral bulmak istiyor. Ancak Joaquin Fernandez, Nicolas Pepe ve Hüseyin Türkmen sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.