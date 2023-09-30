Trabzonspor Pendikspor'u 2-1 Yendi
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Pendikspor'u 2-1 yendi. Trabzonspor, ilk yarıda attığı gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Bahattin Şimşek, Kemal Yılmaz, Gökhan Barcın
Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın (Dk. 75 Larsen), Baniya, Benkovic (Dk. 68 Denswil), Eren Elmalı, Mendy, Bakasetas, Bardhi (Dk. 75 Berat Özdemir), Visca (Dk. 63 Abdülkadir Ömür ), Trezeguet (Dk. 68 Fountas), Onuachu
Pendikspor : Erdem Canpolat, Serkan Asan (Dk. 78 Gökcan Kaya), Berkay Sülüngöz, Murat Akça, Sequeira, Vukovic, Lusamba (Dk. 78 Erencan Yardımcı), Halil Akbunar (Dk. 87 Emre Taşdemir), Midtsjö, Endri Çekiçi (Dk. 78 Kappel), Thuram (Dk. 83 Görkem Bitin)
Goller: Dk. 3. Onuachu, Dk. 27 Bakasetas ( Trabzonspor ) Dk. 36 Endri Çekici ( Pendikspor )
Kırmızı kart: Dk. 72 Mendy ( Trabzonspor )
Sarı kart: Dk. 3 Endri Çekici ( Pendikspor )
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Pendikspor'u 2-1 yendi.
67. dakikada Bardhi'nin kullandığı serbest atışta, top yan ağlarda kaldı.
70. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
72. dakikada Midtsjö'ye yaptığı hareketin ardından ikinci sarı kartı gören Mendy, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
88. dakikada Emre Taşdemir'in pasında, yakın mesafede Görkem Bitin'in vuruşunda, Uğurcan Çakır büyük bir tehlikeyi önledi.
89. dakikada Gökcan Kaya'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Görkem Bitin'in kafa vuruşunda, top üsten auta çıktı.
90+1. dakikada savunmanın arkasına sarkan Abdülkadir Ömür'den önce kalesini terk eden Erdem Canpolat, ayaklarıyla tehlikeyi uzaklaştırdı.
90+4. dakikada Onuachu'nun pasıyla ceza alanına hareket eden Fountas'ın düzgün vuruşunda kaleci Erdem Canpolat, sol köşesine uzanarak top çıkardı.
Trabzonspor, ilk yarıda attığı gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.