Trabzonspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda koordinasyon, pas ve taktik çalışmaları yapıldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü sahasında Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon ve pas çalışması gerçekleştirildi. Taktik organizasyonlarla devam eden idman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Spor