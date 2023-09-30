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Trabzonspor, Pendikspor karşısında farklı kadroyla sahaya çıktı

Trabzonspor, Pendikspor maçında geçen hafta deplasmanda yaşadığı mağlubiyetin ardından farklı bir kadroyla sahaya çıktı. Teknik direktör Nenad Bjelica, sadece Abdülkadir Ömür'ü yedek kulübesine çekerek Trezeguet'i 11'de görevlendirdi. Trabzonspor taraftarlarının ilgisi ise azdı.