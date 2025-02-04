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Trabzonspor, Oleksandr Zubkov ile 192. Yabancı Oyuncusunu Transfer Etti

Trabzonspor, Oleksandr Zubkov ile 192. Yabancı Oyuncusunu Transfer Etti
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Trabzonspor, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımından Oleksandr Zubkov'u transfer ederek kulübün tarihindeki 192. yabancı oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Zubkov, bordo-mavili takımda 7. Ukraynalı oyuncu oldu.

Trabzonspor, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımından transfer ettiği Oleksandr Zubkov, bordo-mavili kulübün bugüne kadar transfer ettiği 192. yabancı oyuncu oldu.

Trabzonspor, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımından transfer ettiği Danylo Sikan'ın ardından yine aynı takımdan Oleksandr Zubkov'un transferini de gerçekleştirdi. Bordo-mavili kulübün 58 yıllık tarihinde Zubkov, 192. yabancı oyuncusu oldu.

Bugüne dek 54 farklı ülke vatandaşının forma giydiği Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular Brezilyalı oldu. Bu ülkeden 18 oyuncu transfer eden bordo-mavililer Belçika, Slovakya ve Polonya'dan da 8'er oyuncu transferi gerçekleştirdi. Karadeniz temsilcisinde ayrıca 7 Hırvatistan, Fildişi Sahili, Gana, Gürcistan, Nijerya ve Yugoslavya'dan ise 6'şar oyuncu forma giydi.

7. Ukraynalı oyuncu

Trabzonspor, Oleksandr Zubkov transferi ile birlikte 7. kez Ukraynalı oyuncuyla sözleşme imzaladı. Bordo-mavililer daha önce Sergiy Gusev, Yuriy Kalitvintsev, Yuriy Shelepnytskyi, Viktor Gryshko, Arseniy Batagov ve Danylo Sikan ile sözleşme yaptı.

Bordo-mavili takımın mevcut kadrosunda şu anda Arseniy Batagov, Danylo Sikan ve Zubkov olmak üzere 3 Ukraynalı oyuncu bulunuyor.

Ertuğrul Doğan, 22 yabancı oyuncusu

Trabzonspor'da, Mart 2023'te göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan'ın 679 günlük görev döneminde 22 yabancı oyuncu transferi gerçekleştirildi. Başkan Doğan döneminde Fernandez, Fountas, Kourbelis, Orsic, Benkovic, Teklic, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meniuer, Nwakaeme (ikinci kez), Dragus, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan ve Zubkov kadroya katıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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