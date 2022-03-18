Trabzonspor Of'ta meşalelerle karşılandı - Haberler

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Trabzonspor Of'ta meşalelerle karşılandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Trabzonspor Of'ta meşalelerle karşılandı

Trabzonspor bu akşam karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı için otobüsle Rize'ye hareket ettiği sırada yol güzergahındaki Of ilçesinde meşalelerle karşılandı.

Trabzonspor bu akşam karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı için otobüsle Rize'ye hareket ettiği sırada yol güzergahındaki Of ilçesinde meşalelerle karşılandı.

Trabzonsporlu Oflu Gençler Topluluğu tarafından yapılan meşaleli karşılamada güzel görüntüler ortaya çıktı. Karşılamada Trabzonspor lehine tezahüratlar yapıldı. Soğuk havaya rağmen sahil yoluna Trabzonspor kafilesini karşılayan gençler futbolculara maç öncesi moral verdi. "Şampiyon Trabzon" tezahüratlarına otobüsün camından el sallayarak karşılık veren futbolcular Rize'ye doğru hareket etti. - TRABZON

Trabzonspor Of'ta meşalelerle karşılandı

Trabzonspor Of'ta meşalelerle karşılandı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor, Rizespor, Trabzon, Rize, Spor, Haberler

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