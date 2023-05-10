Trabzonspor, Naci Ünüvar'ın sözleşmesini feshetti

Trabzonspor, Naci Ünüvar'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Sezonun geride kalan kısmında kiralık olarak Trabzonspor forması giyen Naci Ünüvar, 12 maçta görev yaptı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.