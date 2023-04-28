Trabzonspor, Naci Ünüvar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcu Naci Ünüvar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, şu ifadeleri kullandı: "Futbol A takımımızın dün yapılan antrenmanı sırasında sol uyluk arka bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Naci Ünüvar'ın bugün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." - TRABZON