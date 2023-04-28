Üye Girişi
Haberi Paylaş
Trabzonspor, Naci Ünüvar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Trabzonspor, Naci Ünüvar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Spor Haberleri

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcu Naci Ünüvar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcu Naci Ünüvar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, şu ifadeleri kullandı: "Futbol A takımımızın dün yapılan antrenmanı sırasında sol uyluk arka bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Naci Ünüvar'ın bugün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title