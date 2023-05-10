Üye Girişi
Haberi Paylaş
Trabzonspor, Naci Ünüvar ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, Naci Ünüvar ile yollarını ayırdı

Spor Haberleri

Trabzonspor Kulübü, sezon başında Hollanda'nın Ajax takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Naci Ünüvar'ın sözleşmesini karşılıklı feshettiğini duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, sezon başında Hollanda'nın Ajax takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Naci Ünüvar'ın sözleşmesini karşılıklı feshettiğini duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Naci Ünüvar arasındaki 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor

Trabzonspor AFC Ajax Hollanda Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title