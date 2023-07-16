Trabzonspor, Montasser Lahtimi'yi Wydad Athletic Kulübü'ne kiraladı

Trabzonspor Kulübü, Faslı futbolcu Montasser Lahtimi'yi Wydad Athletic Kulübü'ne kiraladı. Anlaşmaya göre Lahtimi, 2023-2024 sezonu sonuna kadar Wydad Athletic Kulübü'nde kiralık olarak forma giyecek.

Trabzonspor Kulübü, Faslı futbolcu Montasser Lahtimi'yi Wydad Athletic Kulübü'ne kiraladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Lahtimi'nin 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Fas ekibi Wydad Athletic Kulübü'ne kiralanması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Anlaşmaya göre Wydad Athletic Kulübü, kulübümüze, kiralama bedeli olarak 100 bin avro ödeme yapacaktır. Futbolcunun, Wydad Athletic Kulübü'nün resmi maçlarının yüzde 75'inde oynaması halinde satın alma opsiyonu gerçekleşecek olup Wydad Athletic Kulübü, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 400 bin avro ödeme yapacaktır. Ayrıca futbolcunun kesin transferinin gerçekleşmesi ve sonrasında bir başka kulübe transfer olması halinde elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 17'si kulübümüze ödenecektir."