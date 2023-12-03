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Trabzonspor-Mondihome Kayserispor Maçının İlk Yarısı Golsüz Sonuçlandı

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor ile Mondihome Kayserispor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İki takım da gol bulmakta zorlandı.

Stat: Papara Park

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Canday, Mehmet Akıncık

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Visca, Trezeguet, Pepe (Dk. 38 Bakasetas), Onuachu

Mondihome Kayserispor : Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Ramazan Civelek, Karimi, Aylton, Kemen, Cardoso, Thiam

Sarı kart: Dk. 18 Kemen (Mondihome Kayserispor )

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor-Mondihome Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 bitti.

3. dakikada Ramazan Civelek'in ceza alanı dışından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kontrol etti.

21. dakikada Larsen'in topuk pasında, ceza alanı sağ tarafında son çizgiye inen Pepe, meşin yuvarlağı içeri çıkardı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu yakın mesafede önünde bulan Visca'nın şutunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

22. dakikada Pepe'nin çıkardığı topu ceza alanı sol çaprazında önünde bulan Trezeguet'in plase vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

37. dakikada Gökhan Sazdağı sağ çizgide rakibinden sıyrılarak kaleye gönderdiği topu Uğurcan Çakır, ayaklarıyla önledi. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

44. dakikada Visca'nın sağdan ortasında Onuachu, altıpas içinde Aylton tarafından düşürülünce maçın hakemi Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Ancak Onuachu'nun ofsayatta olduğu gerekçesiyle Video Yardımcı Hakem Uygulamasıyla penaltı kararı iptal edildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

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