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Trabzonspor, Mondihome Kayserispor'a mağlup oldu

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Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında evinde konuk ettiği Mondihome Kayserispor'a 1-0 yenilerek teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci dönemindeki ilk mağlubiyetini yaşadı. Maçta Trabzonsporlu oyuncu Nicolas Pepe sakatlandı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Mondihome Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde ilk yenilgisini yaşadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından 5 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi, ilk yenilgisini Mondihome Kayserispor karşısında aldı.

Sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2, evinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen, VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0, EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kalan bordo-mavili takım, 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdüremedi.

Pepe, sakatlandı

Trabzonspor'un Fildişi Sahilli oyuncusu Nicolas Pepe, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

38. dakikada kasıklarında ağrı hissedince oyundan çıkmak zorunda kalan Pepe, yerini Bakasetas'a bıraktı.

İsrail'e tepki

Trabzonspor taraftarı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.

Karşılaşmanın 61. dakikasında bordo-mavili taraftarlar, tribünden İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstererek, "Masumlara, mazlumlara yapılan saldırıları lanetliyoruz" yazılı pankart ile Filistin bayrağı açtı.

Kaynak: AA / Spor

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