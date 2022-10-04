Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda perşembe günü deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak olan Trabzonspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda perşembe günü deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak olan Trabzonspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman, şut çalışması ile son buldu. Trabzonspor, yarın saat 12.30'da özel bir uçakla Trabzon'dan, Monaco'ya hareket edecek. Bordo-mavililer, yarın II. Louis Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla Monaco maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - TRABZON Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Abdullah Avcı Trabzonspor Fransa Spor Haberler

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