Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü 1-0 Yendi
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi. Maçta tek golü Visca attı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın
Mke Ankaragücü : Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 66 Kitsiou), Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan Güneren (Dk. 74 Cem Tuna Türkmen), Pedrinho, Morutan, Efkan Bekiroğlu, Cephas (Dk. 56 Chatzigiovanis), Macheda (Dk. 66 Bajic)
Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Mendy, Berat Özdemir (Dk. 89 Kourmpelis), Bakasetas, Visca (Dk. 90+3 Mehmet Can Aydın), Fountas (Dk. 84 Bardhi), Onuachu (Dk. 84 Enis Destan)
Gol: Dk. 30 Visca ( Trabzonspor )
Sarı kartlar: Dk. 1 Onuachu ( Trabzonspor ), DK. 50 Cephas ( Mke Ankaragücü )
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.
54. dakikada Ali Kaan Güneren'in pasıyla ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Cephas'ın vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır, yatarak kurtardı.
59. dakikada Fountas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bakasetas'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
74. dakikada Visca'nın pasıyla ceza sahasına giren Onuachu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere gitti.
86. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktası üzerinde müsait durumdaki Enis Destan'ın kafa vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü meşin yuvarlağı son anda yatarak kurtardı.
Trabzonspor mücadeleyi 1-0 kazandı.