Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçına hazır
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından bordo-mavili takım kampa girdi.
Trabzonspor, MKE Ankaragücü ile yarın saat 20.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor