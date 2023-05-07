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Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçına hazır

Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçına hazır

Spor Haberleri

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından bordo-mavili takım kampa girdi.

Trabzonspor, MKE Ankaragücü ile yarın saat 20.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor

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