Üye Girişi
Haberler

Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Abone Ol

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda koordinasyon ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, dayanıklılık çalışması ve çift kale maçla tamamlandı. Takım, 1 günlük iznin ardından 2 Ocak Salı günü antrenmana devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 6 Ocak Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde, koordinasyon ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi.

Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Bordo-mavili takım, 1 günlük iznin ardından 2 Ocak Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig MKE Ankaragücü Abdullah Avcı Trabzonspor Antrenman Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title