Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yapıldı. Antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.
Bordo-mavili takım yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor