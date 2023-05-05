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Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yapıldı. Antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.

Bordo-mavili takım yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

MKE Ankaragücü Trabzonspor Ali Yılmaz Spor Haberler

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