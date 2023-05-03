Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından ayak tenisi oynadı.
Karadeniz ekibi, yarın gerçekleştireceği antrenmanla MKE Ankaragücü müsabakasının hazırlıklarına devam edecek. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor