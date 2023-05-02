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Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü 8 Nisan Pazartesi günü konuk edeceği maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü 8 Nisan Pazartesi günü konuk edeceği maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanına mobilizasyon çalışmasıyla başladı.

Rondo çalışmasıyla devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma uygulamaları üzerinde duruldu.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor

MKE Ankaragücü Trabzonspor Spor Haberler

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