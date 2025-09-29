Haberler

Trabzonspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü Yenerek Şampiyonluk Yarışında Öne Çıkıyor

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup ederek, 2021-2022 sezonundan sonraki en iyi başlangıcını yaptı. 7 maçta 14 puan toplayarak zirve yarışındaki yerini koruyan bordo-mavililer, yalnızca 1 yenilgi ile dikkat çekiyor.

Trendyol Süper Lig'de haftayı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük deplasmanından aldığı 4-3'lük galibiyetle kapatan Trabzonspor, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonundan sonra en iyi dönemini yaşıyor.

Uzun aradan sonra şampiyonluk hasretini sonlandırdığı 2021-2022 sezonun ilk 7 haftasında 15 puan toplayan bordo-mavililer, şampiyonluk sezonun ardından en iyi başarıyı bu yıl gösterdi.

Bordo-mavililer, bu sezon son 4 sezon içerisinde en fazla puan topladığı dönemi yaşadı. 2021-2022 sezonunun ilk 7 haftasındaki puandan sadece 1 puan daha az toplayan Karadeniz ekibi, elde ettiği 14 puanla lider Galatasaray'ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Trabzonspor, 2022-2023 sezonunda 13 puanla 7. sırada, 2023-2024 sezonunda 12 puanla 5. sırada, 2024-2025 sezonunun ilk 7 haftasında 9 puan toplayarak 10. sırada yer almıştı.

Sadece 1 yenilgisi var

Trabzonspor, ilk 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, ilk 3 haftada evinde Kocaelispor ve Hesap.com Antalyaspor'u, deplasmanda ise Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

Dördüncü hafta Samsunspor ile Trabzon'da 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, beşinci hafta Fenerbahçe'ye uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada 1-0 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, altıncı hafta Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalırken yedinci haftada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup etti.

Fatih Tekke ile 2 puan ortalaması

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 2 puan ortalaması ile maçlarını oynadı.

Karadeniz ekibi, 7 karşılaşmada 14 puan hanesine yazdırarak ligde son dönemlerde puan olarak en iyi dönemini geçirirken zirve yarışında yer almayı da başardı.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
