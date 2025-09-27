Trabzonspor, Mısırlı.com Fatih Karagümrük'ü 4-3 Yenerek 3 Puan Aldı
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Mısırlı.com Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Maç, Trabzonspor'un 4-3'lük galibiyeti ile sonuçlandı. Trabzonspor'dan Onuachu ve Sikan golleriyle öne çıkarken, ev sahibi ekip Fofana'nın iki golü ile karşılık verdi.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Mehmet Türkmen, Bersan Duran, Hüseyin Aylak
Mısırlı.com Fatih Karagümrük : Grbic, Esgaio (Dk. 46 Muhammed Kadıoğlu), Atakan Çankaya, Ugrekhelidze (Dk. 87 Ahmet Sivri), Balkovec, Johnson, Tresor Doh (Dk. 80 Berkay Özcan), Tiago Çukur, Larsson, Camacho (Dk. 46 Tarık Buğra Kalpaklı), Gray (Dk. 66 Fofana)
Trabzonspor : Onana, Pina (Dk. 90 Boran Başkan), Savic, Batagov, Arif Boşluk, Oulai, Jabol, Zubkov (Dk. 80 Visca), Augusto (Dk. 80 Muçi), Olaigbe (Dk. 64 Sikan), Onuachu (Dk. 90 Salih Malkoçoğlu)
Goller: Dk. 20 Augusto, Dk. 35 ve 45+8 (Penaltıdan) Onuachu, Dk. 88 Sikan ( Trabzonspor ), Dk. 28 Tiago Çukur, Dk. 90+1 ve 90+2 Fofana (Mısırlı.com Fatih Karagümrük )
Sarı kartlar: Dk. 48 Atakan Çankaya, 45+8 Balkovec, Dk. 74 Johnson, Dk. 90+3 Muhammed Kadıoğlu (Mısırlı.com Fatih Karagümrük ), Dk. 53 Savic ( Trabzonspor )
58. dakikada Larsson, sağdan hareketlenen Gray'i gördü. Ceza sahası sağından Gray'in penaltı noktasına pasında tekrar topla buluşan Larsson'un müsait durumda bekletmeden şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
65. dakikada Oulai'nin bekletmeden savunma arasına pasıyla ceza sahasında topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Onuachu'nun şutunda kaleci Grbic meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
83. dakikada soldan Arif Boşluk'un ortasında penaltı noktası civarında topa iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
88. dakikada Trabzonspor 4. golü buldu. Soldan Muçi'nin ortasında Savic, kafa pasıyla Jabol'ü gördü. Jabol'ün de kafa pasında Sikan meşin yuvarlağı altıpasta kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-4.
90+1. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Berkay Özcan'ın ara pasında sol çaprazda ceza sahasında topla buluşan Fofana'nın şutunda top ağlara gitti: 2-4.
90+2. dakikada Mısırlı.com Fatih Karagümrük bir gol daha buldu. Arif Boşluk'un hatalı geri pasında ceza sahasında topla buluşan Fofana'nın şutunda top filelerle buluştu: 3-4.
Karşılaşma, Trabzonspor'un 4-3 üstünlüğüyle tamamlandı.