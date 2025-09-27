Trabzonspor, Mısırlı.com Fatih Karagümrük'ü 3-1 Geçti
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan karşılaşmada Trabzonspor, Mısırlı.com Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-1 mağlup etti. İlk yarıda Trabzonspor'un gollerini Augusto ve Onuachu (2) kaydetti.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Mehmet Türkmen, Bersan Duran, Hüseyin Aylak
Mısırlı.com Fatih Karagümrük : Grbic, Esgaio, Atakan Çankaya, Ugrekhelidze, Balkovec, Johnson, Tresor Doh, Tiago Çukur, Larsson, Camacho, Gray
Trabzonspor : Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif Boşluk, Oulai, Jabol, Zubkov, Augusto, Olaigbe, Onuachu
Goller: Dk. 20 Augusto, Dk. 35 ve 45+8 (Penaltıdan) Onuachu ( Trabzonspor ), Dk. 28 Tiago Çukur (Mısırlı.com Fatih Karagümrük )
Sarı kartlar: Dk. 45+3 Atakan Çankaya, 45+8 Balkovec (Mısırlı.com Fatih Karagümrük )
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Mısırlı.com Fatih Karagümrük ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
14. dakikada Oulai'nin ceza sahası dışından uzak direğe plase vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi.
20. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağdan topla hareketlenen Augusto, ceza sahası içinde Pina ile yaptığı verkaçın ardından tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
28. dakikada Mısırlı.com Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Rakip yarı alanından aldığı topla rakibinden sıyrılarak soldan ceza sahasına giren Larsson, meşin yuvarlağı daha müsait durumda bulunan Tiago Çukur'a gönderdi. Bu oyuncunun, yakın direğe şutunda top filelerle buluştu: 1-1.
35. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Sağ taraftan Pina'nın etkili ortasına penaltı noktası civarından Onuachu'nun şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.
48. dakikada hakem penaltı noktasını gösterdi. Zubkov'un ortasında ceza sahası içinde Atakan Çankaya ile Onuachu arasında yaşanan mücadelede hakem Mehmet Türkmen, Atakan'ın rakibinin formasından çektiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Mehmet Türkmen kararını değiştirmedi.
45+8. dakikada kullanılan penaltı atışında topun başına geçen Onuachu, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 1-3.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.