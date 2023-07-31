Trabzonspor, Mehmet Can Aydın'ı Trabzon'a getirdi

- Mehmet Can Aydın, Trabzon'da

TRABZON - Trabzonspor'un kiralık olarak prensip anlaşmasına vardığı 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Mehmet Can Aydın, Trabzon'a geldi.

Trabzonspor, Almanya'nın Schalke 04 takımında forma giyen Mehmet Can Aydın'ı Trabzon'a getirdi. Türk Hava Yollarına ait uçak ile saat 22.40 sıralarında havaalanına gelen oyuncuyu bordo-mavili kulübün yetkilileri karşıladı. Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Mehmet Can Aydın, Trabzon'da olmaktan dolayı çok gururlu ve mutlu olduğunu söyledi. Oyuncu daha sonra kendisini bekleyen araca binerek havaalanından ayrıldı.

Oyuncunun yarın sağlık kontrollerinin ardından bordo-mavili kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.