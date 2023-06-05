Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı için İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maç için İstanbul'a gitti. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalışan bordo-mavili takım, daha sonra özel uçakla Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti. Trabzonspor'un 19 futbolcudan oluşan maç kadrosu, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş, Larsen, Serkan Asan, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Dorukhan Toköz, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Emirhan Zaman, Edin Visca, Umut Bozok, Ali Şahin, Poyraz Yıldırım, Salih Malkoçoğlu, Abdurrahman Bayram ve Oğuzhan Yılmaz'dan oluşuyor.