Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Corendon Alanyaspor'u 5-1 yenen Trabzonspor, 38. haftada 6 Haziran Salı günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Corendon Alanyaspor'u 5-1 yenen Trabzonspor, 38. haftada 6 Haziran Salı günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Corendon Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise dinamik ısınma, pas, rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Spor

Trabzonspor Başakşehir Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title