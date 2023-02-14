Trabzonspor, Markovic'i Trabzon'a getirdi
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Trabzonspor, deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'nın oyuncusu Lazer Markovic'i kiralık olarak kadrosuna katmak üzere Trabzon'a getirdi.
Trabzonspor, deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'nın oyuncusu Lazer Markovic'i kiralık olarak kadrosuna katmak üzere Trabzon'a getirdi.
THY ait tarifeli uçak ile Trabzon'a gelen oyuncuyu bordo-mavili kulübün menajeri Emrah Tok, havalimanında karşıladı.
Markovic, daha sonra araçla havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele gitti.
Kaynak: AA / Spor