Üye Girişi
Haberler

Trabzonspor, Manisa FK'yı 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi

Güncelleme:
Abone Ol

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trabzonspor, Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK'yi 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi. Enis Destan'ın 2 gol attığı maçta Trabzonspor galip geldi.

Stat: Papara Park

Hakemler: Turgut Doman, Ali Tuna, Hüseyin Aylak

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın (Dk. 46 Fernandez), Baniya, Hüseyin Türkmen (Dk. 77 Berat Özdemir), Arif Boşluk, Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Bardhi (Dk. 64 Visca), Fountas (Dk. 46 Göktan Gürpüz), Enis Destan (Dk. 86 Poyraz Yıldırım)

Manisa FK: Samet Karabatak, Bedirhan Altunbaş, Bartu Göçmen, Cissokho, Furkan Mehmet Doğan, Gakpa, Burak Altıparmak (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Kazım Can Kahya (Dk. 62 Bekir Karadeniz), Korenica (Dk. 74 Diallo), Mary (Dk. 46 Doğukan Emeksiz), Topalli (Dk. 46 Lima)

Goller: Dk. 7 Fountas, Dk. 28 ve 69 Enis Destan ( Trabzonspor ), Dk. 15 Korenica ( Manisa FK)

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trabzonspor, Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK'yi 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.

7. dakikada Trabzonspor golü buldu. Enis Destan'ın pasında, ceza yayı üzerinden Fountas'ın şutunda yerden seken top, kaleci Samet Karabatak'ın solundan filelerle buluştu: 1-0.

15. dakikada konuk takım eşitliği sağladı. Ceza alanı dışından sol çaprazdan Korenica'nın kullandığı serbest atışta barajı geçen top, kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gitti: 1-1.

28. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Bardhi'nin sol taraftan kullandığı köşe atışında, altıpas çizgisi üzerinde yükselen Enis Destan, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

69. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın sağ taraftan pasında yakın mesafeden Enis Destan'ın şutunda top, kaleci Samet Karabatak'ın sağından filelerle buluştu: 3-1.

Bordo-mavili takım, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak bir üst tura adını yazdırdı.

Maçtan notlar

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Bitexen Antalyaspor maçı 11'ine göre Benkovic'in yerine Hüseyin Türkmen'e, Eren Elmalı'nın yerine Arif Boşluk'a, Berat Özdemir'in yerine Umut Güneş'e, Visca'nın yerine Kerem Şen'e ilk 11'de görev verdi.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları düzelmesine karşın Bakasetas ve Umut Bozok ile sakatlığı devam eden Orsic ile Abdülkadir Ömür, maç kadrosunda yer almadı.

Karadeniz ekibinde uzun bir sakatlık süreci yaşayan Hüseyin Türkmen, genç oyuncu Arif Boşluk ve sezon başında transfer edilen Umut Güneş, bu sezon ilk kez bir maça 11'de başladı.

Karşılaşmaya taraftarlar ilgi göstermedi. Tribünlerin çok büyük bir bölümü boş kalırken, az sayıda taraftar maçı stattan takip etti.

Maçın son dakikasında sakatlık geçiren Arif Boşluk, sedyeyle oyunu terk etti.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Kupası Trabzonspor Enis Destan Manisa Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti Kilis adayı kim oldu? Kilis Belediye Başkan Adayı Reşit Polat kimdir? AK Parti KAHRAMANKARAŞ adayı kim oldu? SON DAKİKA AK Parti KAHRAMANKARAŞ Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti GAZİANTEP adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti GAZİANTEP Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Antalya adayı kim oldu? Ağrı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü kimdir? AK Parti Ağrı adayı kim oldu? Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın kimdir? AK Parti Adana adayı kim oldu? Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir kimdir? Trabzonspor - Manisa FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor - Manisa FK maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Mehmet Abdi Bulut aday değil mi, Kilis Ak Parti Mehmet Abdi Bulut neden aday olmadı? Metin Karadoğan aday değil mi, Ağrı Ak Parti Metin Karadoğan neden aday olmadı? Galatasaray - Ümraniyespor maçı CANLI izle! Galatasaray - Ümraniyespor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Süleyman Kılınç aday değil mi, Adıyaman Ak Parti Süleyman Kılınç neden aday olmadı? Trabzonspor - Manisa FK maçı CANLI izle! Trabzonspor - Manisa FK maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Murat Zorluoğlu aday değil mi, Trabzon Ak Parti Murat Zorluoğlu neden aday olmadı? Ekrem Yüce aday değil mi, Sakarya Ak Parti Ekrem Yüce neden aday olmadı? Selahattin Gürkan aday değil mi, Malatya Ak Parti Selahattin Gürkanneden aday olmadı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title