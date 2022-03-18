Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında ağırladığı Trabzonspor'u 3-2 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Kazanmaktan başka çaremiz yoktu. Kaybetseydik her şey bitiyordu." dedi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok zor bir maçı mutlu şekilde tamamladıklarını belirtti.

Ligin kırılma maçına çıktıklarını ifade eden Korkmaz, "Eğer kaybetseydik psikolojik anlamda dip yapmış takım daha da düşecekti ve onu ayağa kaldırmak imkansız gibi bir şey olacaktı. Bu maçı kazanmaktan başka çaremiz yoktu. Geldiğimden beri bu kadar mücadeleyi, kazanma arzusunu ilk defa gördüm. Oyunculara hep bunu söylüyordum ve bu maç böyle bir maçtı. Kendilerini kutluyorum." diye konuştu.

Kaleci Gökhan Akkan'ın maçtan sonra "Bu başlangıç maçımız." şeklinde açıklama yaptığını hatırlatan Korkmaz, şöyle devam etti:

"İnşallah iyi bitireceğiz. Reaksiyonlar çok önemli. Gittiğim her takımda oyuncuların reaksiyonu, davranışı hep skoru değiştirdi. Burada biraz geç oldu ama önemli olan devamı. Kazanmaktan başka çaremiz yoktu. Kaybetseydik her şey bitiyordu. Oyunculara, 'Artık toplantı yapmanın, konuşmanın anlamı yok. Sahada eylem yapacaksınız.' demiştim. Milli takım arasına moralli girdik ve daha iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum. Bazı oyuncular sakatlığı nedeniyle geriledi. Onlar da toparlayacaktır. Her zaman umudunuz olacak. Bunu hiç yitirmeyeceğiz. Umutlu olmazsanız bu işi yapmayın. Hiçbir zaman teslim olmadım. Kaybederken bile yüreğinizle kaybedeceksiniz."

Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçının ardından

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı:

"Üç penaltı ile mağlup olduk. Bu hava şartlarında, bu kaotik ortamda, kargaşa oyunda bunlar olabiliyor"

"Biz şampiyonluğu bir hafta daha öteledik"

Spor Toto Süper Ligin 30. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Üç penaltı ile mağlup olduk. Bu hava şartlarında, bu kaotik ortamda, kargaşa oyunda bunlar olabiliyor." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hava şartlarının etkileyici olduğunu, hafta boyunca neyle karşılaşacaklarını bilmediklerini belirtti.

Hazırlıkları daha sağlıklı ve düzgün zemin için yaptıklarına değinen Avcı, "Oyun ve hava şartlarının bu şekilde olması, sahada ikinci topu kimin alacağı... Biraz kaotik bir ortama dönmeye başladı ama ilk yarı itibarıyla rakibe pozisyon vermedik. Devre arasına 2-0 girebilirdik. Edin Visca ve Djaniny'nin girdiği pozisyonlar vardı." diye konuştu.

İkinci yarı sahanın biraz daha ağırlaştığının altını çizen Avcı, "Bu durumda, 'Oyunu mu oyuncuyu mu değiştirsek?' diye düşündük. Sonra topa sahip olmaya başladık ve golü atıp öne geçtik. Sonra hava ve saha şartları, rakibin bulunduğu durum nedeniyle kaotik ortama döndü. Ayağımızdaki bir toptan penaltı oldu. Elimize çarptı ve bir penaltı daha oldu. Bizim gibi bir takımın oyunu tutması gereken urumda 2-1 mağlup duruma düştük." ifadelerini kullandı.

Doğru bir organizasyonla beraberliği yakaladıklarını vurgulayan Avcı, "Kazanabilirdik. Son ana kadar kazanmak için hamlelerimizi yaptık. Korner attık uzatmalarda ve dönüşünde çalışmamıza rağmen geçiş pozisyonunu yedik. Tekrar bir penaltı. Üç penaltı ile mağlup olduk. Bu hava şartlarında, bu kaotik ortamda, kargaşa oyunda bunlar olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncularını tebrik eden Avcı, "Biz şampiyonluğu bir hafta daha öteledik. Başka bir şey onun dışında yok. Çaykur Rizespor'u da misafirperverliği ve mücadelesi için kutluyorum. Bundan sonraki maçlarda kendilerine başarılar diliyorum." dedi.

Penaltı pozisyonları hakkında ise Avcı, "Penaltı pozisyonları ile ilgili konuşmadım. Üç tane penaltı var. Çocuklar da bu konuya değinmedi. Penaltı gibi duruyor." diyerek sözlerini tamamladı.