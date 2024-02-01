Trabzonspor maçını Arda Kardeşler yönetecek
Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 24. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemleri duyurdu. Haftanın programında MKE Ankaragücü - Sivasspor, Hatayspor - Fatih Karagümrük, Samsunspor - Galatasaray gibi maçlar yer alıyor.
İSTANBUL,
Süper Lig'in 24. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Futbol Federasyonu'nun yapılan açıklamaya göre Dijital Atama Yöntemi ile belirlenen hakemler ve haftanın programı şöyle;
YARIN:
17.00 MKE Ankaragücü - Sivasspor (Eryaman) ABDULKADİR BİTİGEN
17.00 Hatayspor - Fatih Karagümrük (Mersin) ÖMER FARUK TURTAY
20.00 Samsunspor - Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs) TUGAY KAAN NUMANOĞLU
3 ŞUBAT CUMARTESİ:
13.30 Rizespor - Konyaspor (Çaykur Didi) CİHAN AYDIN
16.00 Başakşehir - İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim) EMRE KARGIN
19.00 Gaziantep FK - Kayserispor (Kalyon) MURAT ERDOĞAN
19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya) VOLKAN BAYARSLAN
4 ŞUBAT PAZAR:
13.30 Pendikspor - Adana Demirspor (Pendik) DİRENÇ TONUSLUOĞLU
16.00 Kasımpaşa - Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan) OĞUZHAN ÇAKIR
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor (Tüpraş) ARDA KARDEŞLER