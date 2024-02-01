Üye Girişi
Haberler

Trabzonspor maçını Arda Kardeşler yönetecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 24. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemleri duyurdu. Haftanın programında MKE Ankaragücü - Sivasspor, Hatayspor - Fatih Karagümrük, Samsunspor - Galatasaray gibi maçlar yer alıyor.

İSTANBUL,

Süper Lig'in 24. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Futbol Federasyonu'nun yapılan açıklamaya göre Dijital Atama Yöntemi ile belirlenen hakemler ve haftanın programı şöyle;

YARIN:

17.00 MKE Ankaragücü - Sivasspor (Eryaman) ABDULKADİR BİTİGEN

17.00 Hatayspor - Fatih Karagümrük (Mersin) ÖMER FARUK TURTAY

20.00 Samsunspor - Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs) TUGAY KAAN NUMANOĞLU

3 ŞUBAT CUMARTESİ:

13.30 Rizespor - Konyaspor (Çaykur Didi) CİHAN AYDIN

16.00 Başakşehir - İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim) EMRE KARGIN

19.00 Gaziantep FK - Kayserispor (Kalyon) MURAT ERDOĞAN

19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya) VOLKAN BAYARSLAN

4 ŞUBAT PAZAR:

13.30 Pendikspor - Adana Demirspor (Pendik) DİRENÇ TONUSLUOĞLU

16.00 Kasımpaşa - Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan) OĞUZHAN ÇAKIR

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor (Tüpraş) ARDA KARDEŞLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

İstanbulspor Trabzonspor Eryaman Futbol Süper Lig Futbol Spor Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title