Trabzonspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30'uncu haftasında 70 puanla lider Trabzonspor deplasmanda, 23 puanla ligin 19'uncu sırasında bulunan Çaykur Rizespor ile karşılaştı.

Yoğun kar yağışı ve soğuk havada başlayan karşılaşmada ev sahibi ekip Çaykur Rizespor kümede kalma mücadelesi verirken, erken şampiyonluk hesapları yapan bordo-mavili takım mutlak zafer ve 30'uncu haftaların puan rekorunu yakalamak için sahaya çıktı.

Trabzonspor'un 'Bay beyin' ve 'Sihirbaz' lakaplı golcüsü Nwakaeme bugüne kadar Çaykur Rizespor'a karşı oynadığı 6 maçın 5'inde skora katkıda bulunmuştu. Karadeniz ekibine karşı 4 gol ve 4 asisti bulunan Nwakaeme bugünkü karşılaşmada da gol kaydetmesi halinde en skorer sezonuna ulaşacak. Nwakame geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe karşılaşmasında attığı golle bu sezon gol sayısını 11'e çıkartarak 2019-20'deki performansını yakalamıştı.