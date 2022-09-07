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Trabzonspor, Macaristan'a gitti

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Trabzonspor, Macaristan'a gitti

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında deplasmanda Ferencvaros ile oynayacağı maç için Macaristan'a gitti.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında deplasmanda Ferencvaros ile oynayacağı maç için Macaristan'a gitti.

Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçak ile saat 12.30 sularında Macaristan'a hareket eden bordo-mavili kafilede 24 futbolcu yer aldı. Trabzonspor'un, Ferencvaros maçı kadrosunda şu isimler yer aldı. Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan, Hakan, Larsen, Hugo, Denswıl, Bartra, Eren Elmalı, Sıopıs, Gbamin, Doğucan, Hamsık, Bardhi, Abdulkadir Ömür, Bakasetas, Lahtami, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Naci, Trezeguet, Djaniny, Umut Bozok ve Gomez.

SON ANTRENMANI BUDAPEŞTE'DE YAPACAK

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında deplasmanda Ferencvaros ile oynayacağı maçın son antrenmanı Budapeşte'de yapacak. Yerel saatle 20.00'de (TSİ 21.00) müsabakanın oynanacağı Groupama Arena'da son taktik çalışmasını gerçekleştirecek olan bordo-mavililer maç saatini beklemeye başlayacak. Antrenman öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Anastasios Bakasetas yerel saatle 19.30'da (TSİ 20.30) basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

(Gökmen Şahin /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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