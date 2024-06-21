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Trabzonspor, Lundstram ve Barisic ile anlaşmaya vardı

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Trabzonspor, uzun süredir gündeminde olan İngiliz orta saha oyuncusu John Lundstram ve Hırvat sol bek Borna Barisic ile anlaşmaya vardı. Oyuncuların birkaç gün içinde Trabzon'a gelerek sözleşme imzalamaları bekleniyor.

Trabzonspor, İngiliz orta saha oyuncusu John Lundstram ve Hırvat sol bek Borna Barisic ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor, uzun süredir gündeminde olan İngiliz orta saha oyuncusu John Lundstram ve Hırvat sol bek Borna Barisic ile anlaşmaya vardı. Oyuncuların birkaç gün içinde Trabzon'a gelerek sözleşme imzalamaları bekleniyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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