CHP'de MYK belli oldu! Kılıçoğlu'na yakın isim de listede

CHP'de MYK belli oldu! Kılıçoğlu'na yakın isim de listede
Görüşmede Erdoğan'dan 13 maddelik talepleri oldu mu? DEM Parti'den açıklama var

13 maddelik talep listesi gündem yarattı, DEM Parti'den açıklama var
Kar ve soğuk kentin bel kemiğini vurdu: Mahsulün tamamını kaybettik

Kentin bel kemiğine büyük darbe: Mahsulün tamamını kaybettik
Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi

Personelin maaşını ödeyemiyor! Gerekçe SMS ile bildirildi

Trabzonspor'lu Serkan Asan Ameliyat Geçirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Kulübü, Alagöz Holding Iğdır FK'ye kiralanan futbolcu Serkan Asan'ın sol dirseğindeki kırık nedeniyle başarılı bir ameliyat olduğunu duyurdu. Kulüp, tedavi sürecinin başladığını ve oyuncuya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Trabzonspor Kulübü, TFF 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK'ye kiralanan oyuncu Serkan Asan'ın ameliyat olduğunu bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonuna kadar Iğdır FK'ye kiralanan futbolcu Serkan Asan'ın, sol dirseğinde oluşan kırık nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Ameliyatın ardından tedavi ve rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.