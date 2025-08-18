Trabzonspor Kasımpaşa'yı 1-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılan Trabzonspor, puanını 6'ya yükseltti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle sonuçlandı. Bordo-mavili ekip, 75. dakikada yeni transferlerinden Felipe Augusto'nun golüyle deplasmanda 1-0 öne geçerken, mücadele de bu skorla sonuçlandı.

Trabzonspor ; Kocaelispor'un ardından Kasımpaşa'yı da 1-0'lık skorla geçerken 2 haftada hanesine 6 puan yazdırdı.

2 sezon sonra 2'de 2'yle başladı

Kasımpaşa deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Trabzonspor, ligde 2 sezon sonra ilk 2 maçını kazanmayı başardı.

Sezonu şampiyon tamamladığı 2021-2022 sezonunun ardından Abdullah Avcı yönetiminde 2022-2023 sezonuna son şampiyon olarak başlayan Trabzonspor, önce deplasmanda İstanbulspor'u 2-0, ardından da evinde Hatayspor'u 1-0 mağlup etmişti.

Augusto siftah yaptı

Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Felipe Augusto, 75. dakikada takımı adına fileleri havalandırırken, bordo-mavili ekibe de galibiyeti getiren isim oldu.

Sağ kanatta topla buluşan Sikan'ın uzak köşeye gönderdiği şutta direkten dönen topu tamamlayan Augusto, bordo-mavili formayla da ilk golünü kaydetti.

Ligin ilk haftasında Kocaelispor karşısında oyuna yedek başlayan Brezilyalı futbolcu, ilk 11'de çıktığı ilk mücadelede Kasımpaşa ağlarını havalandırmayı başardı.

Onuachu devam edemedi

Trabzonspor'un Nijeryalı forvetil Paul Onuachu, Kasımpaşa müsabakasının 65. dakikasında kenara geldi.

Maç içinde yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen 31 yaşındaki futbolcunun yerine oyuna Danylo Sikan dahil oldu.

Şota Arveladze, eski takımına karşı 12. maçında 4. kez kaybetti

Trabzonspor'un efsane golcülerinden Şota Arveladze, teknik direktör olarak bordo-mavili takıma karşı 12. kez rakip oldu.

Bordo-mavili ekibe karşı bugüne kadar çıktığı 12 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik elde eden Şota, bu sezon oynanan müsabakayla, futbolcu olarak formasını giydiği eski takımına karşı 4 kez mağlup oldu.

Trabzonspor aynı zamanda 12 maçla Şota Arveladze'nin teknik direktör olarak en çok rakip olduğu takım oldu.

5 maç sonra Kasımpaşa'dan gol yemedi

Kasımpaşa deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılan Trabzonspor, İstanbul ekibine karşı 5 maç sonra kalesini gole kapatmayı başardı.

Trabzonspor bundan önce Kasımpaşa'yla ligde oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşarken bu maçların tamamında kalesinde gol görmüştü.

2022-2023 sezonunun ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlanırken, bu maçın ardından oynanan 5 maçta da Kasımpaşa, Trabzonspor filelerine havalandırmayı başardı. Ligin ikinci yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 2-0 kazanırken, bir sonraki sezon iki takım da deplasmandan galibiyetle ayrıldı. 2023-2024 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor, İstanbul'dan 5-1'lik galibiyetle ayrılırken, Trabzon'da oynanan müsabakayı ise Kasımpaşa 3-2 kazanmıştı.

Geçen sezon ise hem İstanbul'da hem de Trabzon'da oynanan maçlar beraberlikle sonuçlandı. Ligin ilk yarısında Trabzonspor ev sahipliğindeki mücadele 2-2 sona ererken, ikinci yarıda İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 bitti.