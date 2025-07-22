Trabzonspor, Letonyalı Karlis Silins'i Transfer Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, 28 yaşındaki Letonyalı uzun forvet Karlis Silins'i kadrosuna kattı. Trabzonspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transferi duyurdu. Silins, geçtiğimiz sezon İspanya Ligi'nde Leyma Coruna forması giymişti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, Letonyalı uzun forvet Karlis Silins'i transfer etti.

Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı "Hoş geldin Karlis Silins" paylaşımıyla 28 yaşındaki oyuncunun transferini duyurdu.

Geçen sezon İspanya Ligi ekiplerinden Leyma Coruna'da forma giyen Letonyalı oyuncu, maç başına 8 sayı, 0,4 asist ve 2,5 ribaunt ortalamasıyla oynadı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında daha önce Ty Gordon, Okben Ulubay, Akwasi Yeboah, Angel Delgado, Dorukhan Engindeniz, Marcquise Reed, Tres Tinkle, Alican Güney ve Dae Dae Grant'i kadrosuna katan Trabzonspor, Karlis Silins'in transferiyle yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor
Diyarbakır'da termometre 47 dereceyi gösterdi: Çocuklar havuzlara, yetişkinler camilere akın etti

Bir ilimiz kavruluyor! Güneşten kaçan havuzlara ve camilere akın etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oktay Kaynarca'yı çileden çıkaran mesaj! Dolandırıcıları ifşa etti

Oktay Kaynarca'yı çileden çıkaran olay! Mesajı ifşa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.