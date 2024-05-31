Trabzonspor'la sözleşmesini fesheden Eren Erdoğan serbest kaldı

Adı Trabzonspor'la geçen sol kanat oyuncusu Eren Erdoğan, siyah-beyazlılarla olan sözleşmesini feshetti.

Trendyol 1. Lig'i 10 puanla 17. sırada bitirerek TFF 2. Lig'e düşen Altay'da sular durulmuyor. Birçok oyuncu maaşlarını alamadığı için ayrılık eşiğine gelirken ilk giden isim 2001 doğumlu Eren Erdoğan oldu. Siyah-beyazlı kulübe ihtarname çektikten sonra alacakları ödenmeyen Erdoğan, sözleşmesini tek taraflı sonlandırarak serbest kalma hakkı kazandı. 684 milyon 555 bin TL borcu bulunan ve geçtiğimiz günlerde olağanüstü genel kurul toplantısıyla şirketleşme adımı atan İzmir ekibi, Eren Erdoğan'a para ödeyemediği için bonservis kazanma şansını da kaybetti. 23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla 16 maça çıkarken, 1 kez de rakip fileleri sarsma başarısı gösterdi.

Öte yandan Eren Erdoğan, geçen sezon başında sözleşmesini uzatmaması nedeniyle kadro dışı kalıp, daha sonra 1 yıllık yeni anlaşma imzalamıştı. - İZMİR