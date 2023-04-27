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Trabzonspor: 'Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Bruno da Silva Peres arasındaki 31.05.2024 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak...

Trabzonspor: "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Bruno da Silva Peres arasındaki 31.05.2024 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak...

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Trabzonspor: "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Bruno da Silva Peres arasındaki 31.05.2024 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Trabzonspor : "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Bruno da Silva Peres arasındaki 31.05.2024 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Spor Haberler

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