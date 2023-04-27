Trabzonspor: "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Bruno da Silva Peres arasındaki 31.05.2024 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak...

Trabzonspor: "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Bruno da Silva Peres arasındaki 31.05.2024 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.