Trabzonspor: "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Bruno da Silva Peres arasındaki 31.05.2024 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak...
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Trabzonspor: "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Bruno da Silva Peres arasındaki 31.05.2024 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Trabzonspor : "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Bruno da Silva Peres arasındaki 31.05.2024 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor