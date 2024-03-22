Trabzonspor Kulübü, Türkiye Liseler Arası Okul Sporları futbol müsabakalarında şampiyon olan Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi'ni kutladı

Trabzonspor Kulübü, Türkiye Liseler Arası Okul Sporları futbol müsabakalarında Türkiye şampiyonu olan Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Futbol Takımı'nı kutladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, çoğunluğunu Trabzonspor Futbol Akademisi takımlarında forma giyen sporcuların oluşturduğu Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Futbol Takımı'nın, Türkiye Liseler Arası Okul Sporları futbol müsabakalarında Kocaeli Spor Lisesi'ni finalde 3-0 mağlup ederek Türkiye şampiyonu olduğu belirtilerek, "Şampiyon lisemiz, 17-27 Mayıs tarihlerinde Çin'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda ilimiz ve ülkemizi temsil edecek. Başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, teknik heyeti ve yönetici kadrosunu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.