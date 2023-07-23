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Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir'den Mislav Orsic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Spor Haberleri

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcu Mislav Orsic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Orsic'in tedavisine başlandı ve durumu yarın çekilecek olan MR sonrasında netlik kazanacak.

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcu Mislav Orsic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşir, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Takımımızın bugün yapılan antrenmanında sakatlanan futbolcumuz Mislav Orsic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. Orsic'in durumu yarın çekilecek olan MR'dan sonra netlik kazanacaktır."

Kaynak: AA / Hakan Burak Altunöz - Spor

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