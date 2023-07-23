Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir'den Mislav Orsic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcu Mislav Orsic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Orsic'in tedavisine başlandı ve durumu yarın çekilecek olan MR sonrasında netlik kazanacak.