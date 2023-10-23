Trabzonspor Kulübü'nün eski asbaşkanı Nevzat Ergüney toprağa verildi

Trabzonspor Kulübü'nün eski asbaşkan ve divan kurulu üyesi Nevzat Ergüney'in cenazesi İskenderpaşa Camisi'nde düzenlenen törenin ardından defnedildi.

Trabzonspor Kulübü'nün eski asbaşkan ve divan kurulu üyesi Nevzat Ergüney'in (73) cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Ergüney için İskenderpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Ergüney'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ile vatandaşlar katıldı.

Ergüney'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Sülüklü Mezarlığı'nda defnedildi.