Trabzonspor Kulübü, eski başkan Nuri Albayrak'ın annesine başsağlığı diledi

Trabzonspor Kulübü, annesi vefat eden eski kulüp başkanı Nuri Albayrak'a başsağlığı diledi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yayımlanan taziye mesajında, "Eski Başkanlarımızdan Nuri Albayrak'ın annesi, Mustafa Günaydın'ın ablası Gülbeyaz Albayrak'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Albayrak'a Allah'tan rahmet, başta eski başkanlarımız Nuri Albayrak ve Mustafa Günaydın olmak üzere kederli ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.