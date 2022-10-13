Trabzonspor kritik Monaco virajında! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. maçında Trabzonspor, sahasında Monaco'yu konuk ediyor. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Trabzonspor ile Monaco, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. maçında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz bu maçı kazanarak 3. sırada bulunduğu grupta çıkış iddiasını sürdürmek istiyor.

MAXI GOMEZ YOK

Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda yer alamayacak. Monaco'da Gelson Martins'in yanı sıra Kevin Volland, Aguilar ve Geubbels kadroda yer almayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Hamsik, Bardhi, Bakasetas, Djaniny, Umut.

Monaco: Nübel, Caio Henrique, Badiashile, Disasi, Vanderson, Golovin, Camara, Fofana, Diatta, Embolo, Ben Yedder.