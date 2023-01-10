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Trabzonspor, Kouassi'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

Spor Haberleri

Trabzonspor, Kouassi'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

Trabzonspor Kulübü, Jean Evrard Kouassi'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, Jean Evrard Kouassi'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Jean Evrard Kouassi arasındaki 12.01.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Spor

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